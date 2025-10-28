Власти Соликамского округа решили тратить меньше денег на местных жителей
Власти Соликамска определились со стратегией развития территории на ближайшие годы
Власти Соликамского округа Пермского края намерены сократить расходы на жителей территории. Это предусмотрено стратегией социально-экономического развития округа на период до 2030 года. С документом, который утвердил глава муниципалитета Александр Русанов, ознакомился корреспондент URA.RU. В нем говорится, что расходы на одного жителя в 2025 году составят почти 53 тысячи рублей, тогда как в 2027 году — 43,6 тысяч рублей.
«Расходы местного бюджета в расчете на одного жителя Соликамского муниципального округа, рублей: 52 969,6 (2025 год); 42 376,83 (2026 год), 43 603,93 (2027 год)», — следует из документа. Среднемесячная зарплата в округе вырастет с 81,8 тысяч рублей в 2025 году до 95,6 тысяч рублей к 2027 году. Также власти намерены резко увеличить показатели по расселению жилья. К 2027 объем расселенного аварийного жилого фонда достигнет 20 тысяч кв метров против 5 тысяч кв метров — в текущем году.
Ранее стратегию развития Пермского края до 2023 года представил губернатор Дмитрий Махонин. Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона заявил, что Прикамье сосредоточится на развитии креативных индустрий, став площадкой для внедрения новшеств на уровне всей страны.
