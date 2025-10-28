Власти Соликамского округа решили тратить меньше денег на местных жителей

Власти Соликамска определились со стратегией развития территории на ближайшие годы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Соликамского округа Пермского края намерены сократить расходы на жителей территории. Это предусмотрено стратегией социально-экономического развития округа на период до 2030 года. С документом, который утвердил глава муниципалитета Александр Русанов, ознакомился корреспондент URA.RU. В нем говорится, что расходы на одного жителя в 2025 году составят почти 53 тысячи рублей, тогда как в 2027 году — 43,6 тысяч рублей.

«Расходы местного бюджета в расчете на одного жителя Соликамского муниципального округа, рублей: 52 969,6 (2025 год); 42 376,83 (2026 год), 43 603,93 (2027 год)», — следует из документа. Среднемесячная зарплата в округе вырастет с 81,8 тысяч рублей в 2025 году до 95,6 тысяч рублей к 2027 году. Также власти намерены резко увеличить показатели по расселению жилья. К 2027 объем расселенного аварийного жилого фонда достигнет 20 тысяч кв метров против 5 тысяч кв метров — в текущем году.