В Перми нефтяники согласились с претензиями по поводу цен на бензин

Цены на АЗС растут каждую неделю Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Цены на бензин в Пермском крае будут формироваться иначе. По крайней мере, на АЗС компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Нефтяники по итогу судебных тяжб согласились с предписанием антимонопольного ведомства, которое обвинило их в завышении цен на топливо.

«ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ намерено исполнить предписание Пермского УФАС об изменении политики ценообразования на автомобильное топливо на АЗС. Служба признала ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ виновным в нарушении Закона о защите конкуренции и предписала компании прекратить злоупотребление доминирующим положением на региональном рынке и внести изменения в политику ценообразования в части определения розничных цен на автомобильное топливо на АЗС», говорится в сообщении УФАС в Telegram.