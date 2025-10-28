Логотип РИА URA.RU
В Перми нефтяники согласились с претензиями по поводу цен на бензин

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» изменит политику ценообразования на АЗС
28 октября 2025 в 11:38
Цены на АЗС растут каждую неделю

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Цены на бензин в Пермском крае будут формироваться иначе. По крайней мере, на АЗС компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Нефтяники по итогу судебных тяжб согласились с предписанием антимонопольного ведомства, которое обвинило их в завышении цен на топливо.

«ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ намерено исполнить предписание Пермского УФАС об изменении политики ценообразования на автомобильное топливо на АЗС. Служба признала ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ виновным в нарушении Закона о защите конкуренции и предписала компании прекратить злоупотребление доминирующим положением на региональном рынке и внести изменения в политику ценообразования в части определения розничных цен на автомобильное топливо на АЗС», говорится в сообщении УФАС в Telegram.

Пермское УФАС признало ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» виновным в незаконном увеличении цен на бензин еще в 2024 году. Нефтяники пытались оспорить это решение в суде. 

