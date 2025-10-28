Какие праздники отмечают 29 октября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 29 октября 2025 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Среда, 29 октября, в мировом календаре отмечена множеством медицинских дат. Также день связан со змеями, шарфами и птицей Говорун. В России отмечают день комсомола. Православные верующие чтят память святого мученика Лонгина, в народе — Лонгин Сотник. В эту дату родились Абрам Иоффе, Жан Жироду, Ники де Сен-Фалль, Боб Росс, Эльвира Набиуллина и Вайнона Райдер. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 29 октября 2025 года

Всемирный день борьбы с инсультом

Во всем мире 29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом — заболеванием, которое остается одной из главных причин смертности и инвалидности. По данным ВОЗ, инсульт ежегодно уносит миллионы жизней, но в большинстве случаев его можно предотвратить.

Инсульт — это острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к гибели нервных клеток. Болезнь бывает двух видов: ишемическая (закупорка сосуда) и геморрагическая (кровоизлияние). Основные причины — гипертония, диабет, атеросклероз, ожирение, стресс, курение и злоупотребление алкоголем.

Для профилактики важно контролировать давление, сахар и холестерин, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и больше двигаться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чтобы распознать инсульт, нужно выполнить простой тест «УЗП»: попросите человека улыбнуться — при инсульте лицо становится асимметричным; заговорить — речь невнятна; поднять руки — одна из них не поднимается. При этих признаках необходимо срочно вызывать скорую: у врачей есть всего около четырех часов, чтобы спасти мозг.

В России с 2006 года действует фонд «ОРБИ», который помогает людям, перенесшим инсульт, и их близким, а также проводит просветительские акции. Всемирный день борьбы с инсультом напоминает: здоровье в наших руках, а простые меры профилактики способны сохранить жизнь.

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Этот праздник 29 октября посвящен специалистам, без которых невозможно представить современную медицину. Ультразвуковое исследование (УЗИ) — один из самых точных, безопасных и доступных методов диагностики.

Основы применения ультразвука были заложены в XIX веке, а в 1947 году венский врач Карл Дюссик впервые использовал его для выявления опухолей мозга. С тех пор технологии шагнули далеко вперед: сегодня врачи применяют трехмерное и четырехмерное УЗИ, эхоконтрастирование и соноэластографию.

В этот день выражают признательность врачам ультразвуковой диагностики Фото: Анна Майорова © URA.RU

УЗИ помогает диагностировать заболевания внутренних органов, сердца, суставов, а также наблюдать за развитием плода во время беременности. Этот метод безболезненный, не имеет противопоказаний и ежедневно спасает миллионы жизней.

Всемирный день псориаза

Всемирный день борьбы с псориазом — хроническим неинфекционным заболеванием кожи, которым страдают более 200 миллионов человек по всему миру, отмечается 29 октября. Дата учреждена в 2004 году Международной федерацией ассоциаций псориаза (IFPA) и направлена на поддержку пациентов и повышение осведомленности общества.

Псориаз возникает из-за нарушений иммунной системы, когда клетки кожи начинают делиться слишком быстро. На теле появляются сухие шелушащиеся бляшки, чаще на локтях, коленях, спине и голове. Болезнь протекает волнообразно: периоды ремиссии сменяются обострениями.

Болезнь не заразна, и людям, живущим с ней, нужны не поддержка и понимание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обострения могут вызывать стресс, инфекции, травмы кожи, гормональные сбои, курение и алкоголь. Полностью вылечить псориаз невозможно, но современные методы позволяют успешно контролировать симптомы. Лечение включает мази, фототерапию, препараты, а также правильный режим дня и питания. Для профилактики важно увлажнять кожу, носить одежду из натуральных тканей, избегать стрессов и соблюдать здоровый образ жизни.

День говоруна

В этот день, 29 октября, отмечают День говоруна — праздник, вдохновленный птицей из повести Кира Булычева «Тайна третьей планеты». Говорун умел общаться, летать в космосе и отличался умом и сообразительностью — его фраза стала крылатой.

Мультфильм давно стал классикой, а в Вологде даже установлен памятник этой необычной птице. В этот день принято вспоминать любимых героев, пересматривать ленту и устраивать веселые разговоры — ведь умная беседа всегда поднимает настроение.

День длинных пестрых шарфов

29 октября отмечают День длинных пестрых шарфов. Легенда гласит, что северные радужные змеи, любимцы богини любви Фрейи, согревали умирающего от холода человека и шептали ему истории. С тех пор, говорят, шарфы — потомки этих чудесных созданий.

С этим праздником связана красивая легенда Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

История шарфа насчитывает более двух тысяч лет. В Древнем Китае воины защищали им шею от холода, позже шарф носили римские легионеры, хорватские солдаты и французские офицеры. В XIX–XX веках шарф стал модным аксессуаром, символом стиля и творчества.

Шарф согревает, украшает образ и дарит особое настроение. В День длинных пестрых шарфов стоит достать свой любимый шарф, прогуляться по осеннему городу и почувствовать тепло и красоту этой легенды.

Российские праздники 29 октября 2025 года

День рождения комсомола

Комсомол — всесоюзная молодежная организация, созданная 29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, отмечается 29 октября. Особое место занимает вклад комсомольцев в годы ВОВ: сотни тысяч молодых людей сражались на фронтах, работали в тылу, тысячи были награждены орденами и медалями, а 3,5 тыс. получили звание Героя Советского Союза.

Комсомол сыграл ключевую роль в воспитании молодежи, стройках и освоении целинных земель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После войны комсомольцы участвовали в восстановлении страны, строительстве заводов, городов и крупных инфраструктурных объектов. Комсомол воспитал поколения патриотов и энтузиастов. Хотя организация прекратила существование в 1991 году, память о ее заслугах сохраняется, а 29 октября остается днем, когда вспоминают героизм и трудолюбие комсомольцев.

Православный праздник 29 октября 2025 года

День памяти Мученика Лонгина Сотника

Православная церковь 29 октября отмечает день памяти святого мученика Лонгина Сотника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лонгин Сотник был римским воином из Каппадокии, служившим в Иудее под началом Понтия Пилата. Он командовал отрядом при распятии Иисуса Христа на Голгофе и, согласно преданию, пронзил копьем ребра Спасителя. Кровь и вода из раны исцелили глаза Лонгина, после чего он уверовал во Христа и исповедал Его как Сына Божия.

После Воскресения Христова Лонгин и два его соратника приняли крещение и вернулись на родину, где проповедовали Евангелие. За это их казнили по приказу Пилата: мучеников обезглавили, головы выбросили за стены города. Позднее одна из голов была чудесно обретена слепой женщиной, которая через прикосновение прозрела, и затем честную голову похоронили в Каппадокии.

Народный праздник 29 октября 2025 года

День Лонгина Сотника

На Руси 16 октября (по старому стилю) отмечали день святого мученика Лонгина, прозванного Сотником. Этот день имел особое значение в народной традиции: люди верили, что он обладает целительной силой, помогает защититься от злых духов и привлекает благополучие в дом.

Главной традицией 29 октября было обращение к святому Лонгину за помощью в исцелении глазных недугов. Считалось, что раннее утреннее умывание колодезной водой, сопровождаемое молитвой, приносит здоровье и ясность зрения. Охотники также молились святому, прося о хорошей охоте и остром зрении.

С утра верующие шли в церковь, чтобы прочитать молитвы, посвященные святому Лонгину, прося о здоровье глаз и защите семьи Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Хозяйки в этот день доставали из сундуков зимнюю одежду — шубы, тулупы, меховые накидки — и выносили их на свежий воздух. Принято было проветривать вещи на морозе и прогревать их на редких солнечных лучах: считалось, что солнечный свет 29 октября обладает особой целительной энергией. Кроме того, верили, что такие процедуры помогают сохранить здоровье на всю зиму.

Также день Лонгина был временем очищения дома и оберегов от нечистой силы. Перед входом зарывали железные предметы, устанавливали колючие растения, чтобы отгонять злых духов. Люди старались поддерживать порядок в жилище, выносить мусор, мыть окна и двери. Считалось, что чистый дом и опрятная одежда притягивают удачу и счастье.

Перед входом в дом вы этот день зарывали железные предметы, устанавливали колючие растения, чтобы отгонять злых духов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером собирались родственники и соседи, устраивали праздничный ужин, который всегда начинался с молитвы, выражая благодарность святому и прося благословения на семью. Этот день также использовали для прощения старых обид, разрешения конфликтов и очищения души перед наступлением зимы.

Приметы и поверья 29 октября

Народные приметы 29 октября касались погоды и природных явлений: если утром на деревьях появляется иней, это предвещает скорое потепление. Сильный и порывистый ветер предвещает дождь, переменчивый обещал мягкую зиму с частыми оттепелями. Выпадение снега и мутная луна — зима будет снежной и морозной.

Гуси, стоящие на одной ноге, также указывали на скорое похолодание. Ясное же ночное небо с множеством ярких звезд предвещало хорошую погоду на следующее утро. Затянутое облаками небо говорит о сухом дне, редкие облака — о морозе и ясной погоде.

Количество ярких звезд на небе означало число дней до прихода зимы Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Чего нельзя делать 29 октября

День Лонгина считался неблагоприятным для проявления негативных эмоций и напряженной работы:

Ругаться, злиться, проявлять агрессию — считалось, что ссоры и обиды, совершенные в этот день, «затаятся в сердце» надолго.

— считалось, что ссоры и обиды, совершенные в этот день, «затаятся в сердце» надолго. Открывать бездумно двери и окна, чтобы не пустить в дом злые силы.

Выходить на улицу в грязной одежде и не оставлять дом в беспорядке.

и не оставлять дом в беспорядке. Гадать на любовь молодым девушкам — по поверью, счастье может не прийти в течение трех лет.

— по поверью, счастье может не прийти в течение трех лет. Брать чужие вещи, не давать деньги в долг — вместе с материальными благами могут уйти удача и семейное счастье.

Планировать важные встречи и серьезные дела, чтобы избежать неприятностей, обмана и потерь.

В этот день не стоит заниматься делами, требующими напряжения глаз: рукоделием, мелкой работой, ремонтом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

