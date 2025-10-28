Два санатория Пермского края вошли в топ-100 российских здравниц

Два пермских санатория оказались лидерами в отрасли Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» по итогам 2024 года. Два пермских санатория вошли в топ-10 по масштабу и топ-10 по эффективности, — сообщается на сайте минтуризма Прикамья.

«Среди 100 санаториев, вошедших в рейтинг, выделяются ТОП-10 лидеров. Так, в Топ-10 по масштабу бизнеса вошел санаторий АМАКС Курорт „Усть-Качка“, в Топ-10 по эффективности бизнеса и инвестиционному потенциалу — ЗАО „Курорт Ключи“, — сообщает ведомство.

Аналитический отчет основан на результатах рейтинга Топ-100 за 2024 год, а также рассматривает общеэкономические и отраслевые данные, включая первое полугодие 2025 года. В своих номинациях «Усть-Качка» оказалась на 10 месте, а «Ключи» — на пятом.

