Путин присвоил главному пермскому судебному приставу генеральское звание
Александра Малюшкина повысили в звании
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Руководителю главного управления федеральной службы судебных приставов по Прикамью Александру Малюшкину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ об этом 27 октября подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить специальные звания сотрудникам Федеральной службы судебных приставов: генерал-майора внутренней службы Малюшкину Александру Сергеевичу», — сказано в документе. Малюшкин заменил на посту главы судебных приставов своего предшественника Абдула Алаудинова.
Малюшкин возглавил пермское ведомство в ноябре 2024 года с статусе «и.о.». Затем он избавился от этой приставки.
- Армавирец.28 октября 2025 11:49Много у нас генералов.