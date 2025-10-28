Путин присвоил главному пермскому судебному приставу генеральское звание

Руководителю главного управления федеральной службы судебных приставов по Прикамью Александру Малюшкину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ об этом 27 октября подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальные звания сотрудникам Федеральной службы судебных приставов: генерал-майора внутренней службы Малюшкину Александру Сергеевичу», — сказано в документе. Малюшкин заменил на посту главы судебных приставов своего предшественника Абдула Алаудинова.

Малюшкин возглавил пермское ведомство в ноябре 2024 года с статусе «и.о.». Затем он избавился от этой приставки.