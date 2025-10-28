Жителей Перми предупредили об отключении электричества
В Перми отключат электричество в нескольких домах
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми 28 октября отключат электричество по нескольким адресам. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми.
«Предупреждаем об отключении электроэнергии. 28 октября с 9:00 до 18:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: улица Энергетиков 41, 43, 50; улица 1-я Андроновская, 1а, 17, 54а; улица Экскаваторная, 65; улица Ягодная, 31, 33», — сообщается на сайте МКУ ЕДДС города Перми.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми более 100 жилых домов останутся без водоснабжения из-за масштабных работ на водопроводных сетях. По данным компании «Новогор-Прикамье», отключения будут проведены с 28 октября по 4 ноября.
