Власти Перми анонсировали масштабное обновление приложения для оплаты проезда

Власти Перми готовят масштабное обновление мобильного приложения «Пермский транспорт». В нем запустят виртуальный льготный проездной и внедрят функцию ID-семья. Об этом сообщил замглавы города Дмитрий Галиханов на заседании пермской гордумы.
«Сформированы планы по дальнейшему развитию приложения „Пермский транспорт“. Завершено тестирование и идет подготовка к запуску виртуального льготного проездного для школьников, студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей. Сформировано техническое задание на внедрение новых функций, например, ID-семья. Она позволит привязать карты членов семьи, а сервис напомнит о необходимости пополнить баланс, покажет историю поездок и даже рейтинг пассажира», — уточнил Галиханов.
Чиновник отметил, что планируется также обновление интерфейса приложения для более легкого и интуитивного использования. Помимо этого скоро внедрят функцию оплаты через СМС на случай отсутствия доступа к интернету. Сервис находится на завершающей стадии готовности. Также до конца года на всех маршрутах будет доступно определение транспорта с помощью Bluetooth.
