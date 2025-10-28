Власти Перми анонсировали масштабное обновление приложения для оплаты проезда

В приложении «Пермский транспорт» также появится возможность создать семейный ID Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Перми готовят масштабное обновление мобильного приложения «Пермский транспорт». В нем запустят виртуальный льготный проездной и внедрят функцию ID-семья. Об этом сообщил замглавы города Дмитрий Галиханов на заседании пермской гордумы.

«Сформированы планы по дальнейшему развитию приложения „Пермский транспорт“. Завершено тестирование и идет подготовка к запуску виртуального льготного проездного для школьников, студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей. Сформировано техническое задание на внедрение новых функций, например, ID-семья. Она позволит привязать карты членов семьи, а сервис напомнит о необходимости пополнить баланс, покажет историю поездок и даже рейтинг пассажира», — уточнил Галиханов.