Общество

ЖКХ и Городская среда

За уборку платных парковок мэрия Перми заплатит 13 млн рублей

28 октября 2025 в 11:13
Парковки обходятся дорого не только водителям

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В среднем содержание одной платной парковки в Перми обходится мэрии в миллион рублей. Это следует из итого конкурса — ИП Янис Вишняускас выиграл подряд на уборку 13 парковок за 13 млн рублей.

«В перечень обслуживаемых плоскостных парковок вошли восемь внутризональных и пять перехватывающих. Их общая площадь — почти 29 тыс. кв. м. Летнее содержание включает в себя подметание, сбор и вывоз мусора и загрязнений. Зимнее — уборку и вывоз снега и мусора. Контракт будет заключен на год», — пишет «Новый компаньон».

Конкурентов у Вишняускаса практически не было. Еще одну заявку на конкурс отклонили из-за несоответствия требованиям. Поэтому начальная цена уборки парковок на торгах не снизилась.

