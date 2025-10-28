Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 28 октября 2025, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 28 октября 2025 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во вторник, 28 октября 2025 года, ситуация с авиарейсами в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 28 октября, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в аэропортах столицы, Санкт-Петербурга и региональных центров. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее о задержках, отменах рейсов и причинах в материале URA.RU.

Общая ситуация с авиарейсами на 28 октября 2025

По данным аэропортов, в понедельник 28 октября отмечается повышенная активность в процессе обслуживания воздушного транспорта. Специалисты Росавиации отмечают, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, информация из Иркутска свидетельствует о том, что авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять рейсы с 5 ноября 2025 года, так как Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта. Самолеты Ан-24 и 26 выполняли рейсы по 11 направлениям, а пассажирам предлагается полный возврат средств или обмен билетов на рейсы других авиакомпаний.

Задержки и отмены в московских аэропортах 28 октября 2025

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Внуково 28 октября 2025

В аэропорту Внуково 28 октября зафиксированы значительные задержки. Рейс NE 603 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду задерживается до 08:00 вместо запланированного вылета в 06:05. Рейс UT 561 и B2 2261 авиакомпаний ЮТэйр и Белавиа в Грозный задерживается до 16:05 (был запланирован на 13:30), что составляет почти трехчасовую задержку. Рейс UT 375 ЮТэйр в Сыктывкар отложен до 20:10 (был 18:40).

На прилет также поступает информация о задержках. Рейс из Красноярска UT 572 и B2 2272 прилетит с опозданием — посадка ожидается в 09:07. Рейс 3F 321 FLYONE Armenia из Еревана задерживается — самолет приземлится в 11:01. Особенно значительная задержка у рейса UT 356 ЮТэйр из Грозного, который приземлится только в 15:05. Кроме того, отменены рейсы сообщением SZ 333 и SZ 334 авиакомпании Сомон Эйр из и в Душанбе.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Домодедово 28 октября 2025

Ситуация в Домодедово также сложная. Вылет рейса WZ 551 авиакомпании Red Wings в Батуми перенесен с 08:10 на 14:20. Рейс U6 109 Уральских авиалиний в Краснодар задерживается до 12:15 (был 10:55), рейс U6 241 в Сочи — до 13:00 (был 11:20), а рейс U6 153 в Минеральные Воды — до 12:05 (был 11:40). Рейс YK 884 авиакомпании Avia Traffic Company в Бишкек отложен на два часа — до 12:20.

Серьезные задержки наблюдаются также у рейсов на прилет. Самолет U6 388 из Омска приземлится в 11:18 вместо 07:15. Рейс U6 3576 из Антальи задерживается на несколько часов, посадка в 08:39. Самолет U6 106 из Иркутска прилетит в 10:54 вместо 08:30. Рейс U6 2970 из Куляба приземлится в 09:11, а U6 262 из Екатеринбурга — в 09:20. Отменены рейсы U6 2710 из Оша, SZ 343 и SZ 301 из Куляба, а также U6 428 из Грозного.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Шереметьево 28 октября 2025

В Шереметьево задержаны несколько международных рейсов. Вылет SU 426 Аэрофлота в Шарм-эль-Шейх перенесен с 08:20 на 09:50. Рейс 2S 154 авиакомпании Southwind Airlines в Анталью задерживается до 10:20 (был 09:45). Рейс W5 99 авиакомпании Mahan Airlines в Тегеран отложен до 11:40 (был запланирован на 11:10).

На прилет зафиксированы задержки у нескольких рейсов. Самолет из Омска DP 6522 приземлится в 08:49, DP 6526 из Новосибирска — в 08:56. Рейс SU 1639 из Омска прилетит в 09:03, а 2S 153 из Антальи — в 09:43. Задержка у рейса DP 6548 из Красноярска — посадка в 09:42. Значительное опоздание у рейсов SU 1943 из Алматы (посадка в 12:04), SU 233 из Дели (посадка в 10:34), SU 1937 из Карагады (посадка в 11:17).

Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 28 октября 2025

В аэропорту Пулково 28 октября отменены два рейса и задержан один. Вылет SU 11 Аэрофлота в Москву отменен, рейс 3F 334 FLYONE Armenia в Ереван также не выполняется. При этом рейс SU 25 Аэрофлота в Москву задерживается до 14:30 (был запланирован на 13:00).

На прилет ситуация еще сложнее. Отменены рейсы DP 592 из Тюмени и 3F 333 из Еревана. Рейс SU 2811 из Новосибирска прилетит с опозданием — посадка в 09:14. Значительные задержки у рейса N4 308 и B2 2138 из Омска (посадка в 13:05), SU 861 из Саньи (посадка в 13:17), N4 244 и B2 2114 из Казани (посадка в 16:10).

Задержки в региональных аэропортах России 28 октября 2025

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 28 октября 2025

В Екатеринбурге отменен рейс WZ 1021 авиакомпании Red Wings в Новый Уренгой. При этом отменен и обратный рейс WZ 1022 из Нового Уренгоя. Рейс U6 572 Уральских авиалиний из Владивостока прилетит с опозданием — посадка ожидается в 11:25.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Пашковский (Краснодар) 28 октября 2025

В Краснодаре рейс SU 1257 Аэрофлота в Москву задерживается до 10:30 (был запланирован на 09:10). На прилет рейс СУ 657D из Стамбула прилетит с опозданием — посадка в 09:15. Рейс U6 109 Уральских авиалиний из Москвы также задерживается — посадка в 15:15.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Курумоч (Самара) 28 октября 2025

В Самаре отменены два рейса. Вылет SZ 212 авиакомпании Сомон Эйр в Душанбе не выполняется, а также отменен рейс SZ 211 из Душанбе на прилет. Рейс SZ 343 из Куляба тоже отменен.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Толмачево (Новосибирск) 28 октября 2025

В Новосибирске все региональные рейсы на утро 28 октября прилетели согласно графику или раньше. Рейс S7 5358 из вахтового поселка Талакан прилетел в 10:16, S7 5388 из Кызыла — в 10:25. Рейс S7 5232 из Иркутска совершил посадку в 10:31, S7 5328 из Нижневартовска — в 10:38.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Сочи 28 октября 2025

В Сочи на вылет задержаны два рейса. Вылет A4 5069 авиакомпании Азимут в Стамбул перенесен с 10:30 на 13:30. Рейс U6 242 Уральских авиалиний в Москву также задерживается до 17:35 (был запланирован на 16:05).