В Перми до конца года выйдут на линию 59 новых автобусов

В рамках новых контрактов на линию уже вышли 383 новых автобуса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

До конца 2025 года на линию в Перми выйдут еще 59 новых автобусов. Всего в рамках новых контрактов перевозчики закупили 442 транспортных средства, рассказал замглавы Перми Дмитрий Галиханов на заседании пермской гордумы.

«В рамках новых контрактов перевозчики приобретают 442 новых автобуса. Из них 383 автобуса уже работают на линии, еще 59 поступят до конца года», — сообщил Галиханов.

Ряд автобусных маршрутов начали работать по новым пятилетним контрактам с повышенными требованиями к технике в 2025 году. Перевозчиков обязали оснастить автобусы тревожными кнопками, видеонаблюдением, Bluetooth-маячками, датчиками контроля работы кондиционеров и другим оборудованием.

