Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Перми до конца года выйдут на линию 59 новых автобусов

28 октября 2025 в 11:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В рамках новых контрактов на линию уже вышли 383 новых автобуса

В рамках новых контрактов на линию уже вышли 383 новых автобуса

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

До конца 2025 года на линию в Перми выйдут еще 59 новых автобусов. Всего в рамках новых контрактов перевозчики закупили 442 транспортных средства, рассказал замглавы Перми Дмитрий Галиханов на заседании пермской гордумы.

«В рамках новых контрактов перевозчики приобретают 442 новых автобуса. Из них 383 автобуса уже работают на линии, еще 59 поступят до конца года», — сообщил Галиханов.

Ряд автобусных маршрутов начали работать по новым пятилетним контрактам с повышенными требованиями к технике в 2025 году. Перевозчиков обязали оснастить автобусы тревожными кнопками, видеонаблюдением,  Bluetooth-маячками, датчиками контроля работы кондиционеров и другим оборудованием.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что на маршрутах в Перми работают 90 новых автобусов-гармошек. До конца года их будет уже 109. Это позволяет Перми занять первое место среди городов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по числу автобусов особо большого класса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал