Минпромторг показал видео полета МС-21 с пермскими двигателями ПД-14

В Иркутске успешно прошли испытания российского среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного двигателями ПД-14, которые производятся в Перми. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3500 м. Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно», — говорится в telegram-канале ведомства.

Двигатель ПД-14 разработан пермской компанией «Авиадвигатель» и является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Он предназначен для установки на российские самолёты серии класса МС-21 и SSJ.