Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Минпромторг показал видео полета МС-21 с пермскими двигателями ПД-14

28 октября 2025 в 12:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Испытания МС-21 прошли успешно

Испытания МС-21 прошли успешно

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Иркутске успешно прошли испытания российского среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного двигателями ПД-14, которые производятся в Перми. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3500 м. Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно», — говорится в telegram-канале ведомства.

Двигатель ПД-14 разработан пермской компанией «Авиадвигатель» и является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Он предназначен для установки на российские самолёты серии класса МС-21 и SSJ.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал