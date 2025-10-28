Логотип РИА URA.RU
Стоимость профилактория крупного пермского завода снизилась на миллионы

Стоимость бывшего профилактория в Перми составляет 100 миллионов рублей
28 октября 2025 в 11:50
В 2025 году профилакторий продается по такой же цене, что и три года назад

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермское предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы и теневой мэр Перми Владимир Плотников, снизило цену на здание профилактория в Орджоникидзевском районе Перми на 10 млн рублей. Таким образом, цена актива составила 100 млн рублей.

«Продаются два нежилых здания общей площадью 3 812 квадратных метра, расположенных на земельном участке площадью 8 895 квадратных метров. Ранее использовались под профилакторий. Стоимость — 100 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здания находятся в собственности, а земля — в долгосрочной аренде до 2039 года. Уточняется, что здание подойдет под гостиницу, реабилитационный центр, профилакторий или спортивный клуб. Актив уже пытались продать в 2022 году за 100 млн рублей.

Предприятие «Камский кабель» принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Одним из его учредителей является Владимир Плотников, которого в политической тусовке Перми закулисно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по  уровню доходов среди депутатов гордумы.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

