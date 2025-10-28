В Перми закрылась единственная эклерная

В кофейне подавали эклеры и напитки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми завершило работу кафе «Эклерная №1», которое специализировалось на одноименных пирожных. Заведение было расположено в ТРЦ «Планета», сказано в группе кафе в соцсети «ВКонтакте».

«27 октября — последний рабочий день нашей кофейни в ТРЦ „Планета“», — сообщили создатели проекта. Уточняется, что цех по производству эклеров и тортов продолжит свою работу. Приобрести кондитерские изделия можно только по предварительному заказу.

По данным сервисов «Яндекс Карты» и 2ГИС, это была единственная эклерная в городе. Корреспондент URA.RU попробовал связаться с создателями проекта, чтобы узнать причину закрытия. Но собственник отказался от комментария из-за большой занятости.

