В Перми закрылась единственная эклерная
В кофейне подавали эклеры и напитки
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Перми завершило работу кафе «Эклерная №1», которое специализировалось на одноименных пирожных. Заведение было расположено в ТРЦ «Планета», сказано в группе кафе в соцсети «ВКонтакте».
«27 октября — последний рабочий день нашей кофейни в ТРЦ „Планета“», — сообщили создатели проекта. Уточняется, что цех по производству эклеров и тортов продолжит свою работу. Приобрести кондитерские изделия можно только по предварительному заказу.
По данным сервисов «Яндекс Карты» и 2ГИС, это была единственная эклерная в городе. Корреспондент URA.RU попробовал связаться с создателями проекта, чтобы узнать причину закрытия. Но собственник отказался от комментария из-за большой занятости.
Ранее стало известно, что «Эклерную №1» и кондитерский цех выставили на продажу. Бизнес готовы были отдать за 8,5 млн рублей.
