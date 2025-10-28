Пермь стала лидером по количеству автобусов-гармошек на городских маршрутах

По количеству автобусов-гармошек Пермь опережают только Москва и Санкт-Петербург Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермь заняла первое место среди российских городов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по числу автобусов-гармошек, работающих на городских маршрутах. Об этом на заседании гордумы сообщил замглавы Перми Дмитрий Галиханов.

«Один из главных проектов этого года — запуск автобусов-гармошек. 90 таких автобусов уже работают на маршрутах. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга Пермь становится лидером по количеству автобусов особо большого класса», — сообщил Галиханов.