В Пермском крае девушку обвинили в убийстве младенца

В Березниках Пермского края силовики пришли к выводу, что девушка, которая выбросила новорожденного младенца из окна, предварительно задушила его. Об этом сообщает Следственной управление Следственного комитета по Пермскому краю. Трагедия разыгралась в августе.

«Девушка 2009 года рождения, находясь дома, родила ребенка женского пола. В дальнейшем она задушила новорожденную и сбросила тело с пятого этажа», — сообщают следователи. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что 12 августа тело ребенка нашли жители дома №71 по улице Мира в Березниках. По информации местных СМИ, ни сама девушка, ни ее родители якобы не знали о том, что она ждет ребенка. При этом сообщалось, что следователи при осмотре тела новорожденного не нашли следов насильственной смерти.