Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Пермском крае девушку обвинили в убийстве младенца

28 октября 2025 в 10:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
СК отправил дело в суд

СК отправил дело в суд

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Березниках Пермского края силовики пришли к выводу, что девушка, которая выбросила новорожденного младенца из окна, предварительно задушила его. Об этом сообщает Следственной управление Следственного комитета по Пермскому краю. Трагедия разыгралась в августе.

«Девушка 2009 года рождения, находясь дома, родила ребенка женского пола. В дальнейшем она задушила новорожденную и сбросила тело с пятого этажа», — сообщают следователи. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что 12 августа тело ребенка нашли жители дома №71 по улице Мира в Березниках. По информации местных СМИ, ни сама девушка, ни ее родители якобы не знали о том, что она ждет ребенка. При этом сообщалось, что следователи при осмотре тела новорожденного не нашли следов насильственной смерти.

Материал из сюжета:

В Березниках на улице нашли мертвого младенца

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал