Директор пермского завода рассказал о зарплатах в промышленности

Зарплата рабочих на заводах может достигать 200 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На промышленных предприятиях самыми востребованными являются рабочие массовых специальностей, при этом можно найти вакансии до 200 тысяч рублей. Об этом агентству URA.RU рассказал директор компании-производителя и поставщика бурового оборудования.

«Зарплатные вилки для рабочих и ИТР сегодня широкие, зависят от отрасли и конкретного предприятия: в диапазоне 100-200 тысяч рублей. Для Пермского края это высокие показатели», — рассказал директор производственной компании «Сокол» Евгений Бурцев. При этом коммерческим предприятиям приходится конкурировать с оборонным сектором, куда активно переходят сотрудники.

По мнению топ-менеджера, среди молодежи низкая престижность рабочих профессий. Сейчас есть выбор: отучиться три года в техникуме, чтобы вначале получать зарплату в 40-60 тысяч рублей, или за те же деньги начать зарабатывать завтра курьером. Многие выбирают второе.

