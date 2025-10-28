Директор пермского завода рассказал о зарплатах в промышленности
Зарплата рабочих на заводах может достигать 200 тысяч рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На промышленных предприятиях самыми востребованными являются рабочие массовых специальностей, при этом можно найти вакансии до 200 тысяч рублей. Об этом агентству URA.RU рассказал директор компании-производителя и поставщика бурового оборудования.
«Зарплатные вилки для рабочих и ИТР сегодня широкие, зависят от отрасли и конкретного предприятия: в диапазоне 100-200 тысяч рублей. Для Пермского края это высокие показатели», — рассказал директор производственной компании «Сокол» Евгений Бурцев. При этом коммерческим предприятиям приходится конкурировать с оборонным сектором, куда активно переходят сотрудники.
По мнению топ-менеджера, среди молодежи низкая престижность рабочих профессий. Сейчас есть выбор: отучиться три года в техникуме, чтобы вначале получать зарплату в 40-60 тысяч рублей, или за те же деньги начать зарабатывать завтра курьером. Многие выбирают второе.
Ранее URA.RU сообщало, что на предприятиях самыми востребованными являются рабочие массовых специальностей: токари, фрезеровщики, операторы станков. На втором месте — инженерно-технические работники: технологи, конструкторы, инженеры.
