В Перми продается элитная квартира по рекордной цене

В Перми выставлена на продажу трехкомнатная квартира площадью 144,7 квадратного метра за 81,5 млн рублей. Квадратный метр недвижимости оценивают в 563,2 тысячи рублей. Это самая высокая цена на вторичном рынке Перми. Такая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Владелец недвижимости уточняет, что у него нет цели продать жилье быстро, поэтому торговаться он не намерен. Причина продажи тоже не уточняется. По данным сайта бесплатных объявлений, за два месяца цена на эту квартиру выросла на 11 млн рублей. В августе 2025 года ее продавали за 70,5 млн рублей.