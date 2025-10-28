В Перми продается элитная квартира по рекордной цене
В отделке квартиры использовались полудрагоценные камни (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми выставлена на продажу трехкомнатная квартира площадью 144,7 квадратного метра за 81,5 млн рублей. Квадратный метр недвижимости оценивают в 563,2 тысячи рублей. Это самая высокая цена на вторичном рынке Перми. Такая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.
«Продается квартира в центре города. Оборудована всем необходимым. В отдельных материалах присутствует минерал оникс. Площадь — 144,7 квадратных метров. Стоимость — 81,5 млн рублей», — пишет продавец.
Владелец недвижимости уточняет, что у него нет цели продать жилье быстро, поэтому торговаться он не намерен. Причина продажи тоже не уточняется. По данным сайта бесплатных объявлений, за два месяца цена на эту квартиру выросла на 11 млн рублей. В августе 2025 года ее продавали за 70,5 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на вторичном рынке самая высокая цена квадратного метра составляла 447,2 тысячи рублей. По такой стоимости продавали четырехкомнатную квартиру.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!