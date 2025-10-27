В Турции произошло мощное землетрясение, обрушились дома

Турция снова ощутила подземные толчки Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в девяти километрах от города Сындыргы на западе страны, где были зафиксированы разрушения и отключения электроэнергии. Сильные колебания ощутили жители Стамбула, Измира и других населенных пунктов. Об этом пишут местные СМИ.

«В районе Сындыргы провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение, которое ощущалось в населенных пунктах Мармары и Эгейского региона, в первую очередь в Стамбуле и Измире, произошло на глубине 5,99 км», — пишет сайт Anadolu.

По данным властей, толчки вызвали локальные разрушения и опасения среди населения. Многие жильцы домов вынужденно вышли на улицы.

