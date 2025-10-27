В Турции произошло мощное землетрясение, обрушились дома
Турция снова ощутила подземные толчки
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в девяти километрах от города Сындыргы на западе страны, где были зафиксированы разрушения и отключения электроэнергии. Сильные колебания ощутили жители Стамбула, Измира и других населенных пунктов. Об этом пишут местные СМИ.
«В районе Сындыргы провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение, которое ощущалось в населенных пунктах Мармары и Эгейского региона, в первую очередь в Стамбуле и Измире, произошло на глубине 5,99 км», — пишет сайт Anadolu.
По данным властей, толчки вызвали локальные разрушения и опасения среди населения. Многие жильцы домов вынужденно вышли на улицы.
Как сообщало URA.RU ранее, в начале октября в районе Мраморного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов, толчки от которого также ощутили жители крупнейшего турецкого мегаполиса — Стамбула. Эпицентр находился в районе Мармара-Эреглиси — это город и район в провинции Текирдаг.
