Автомобилисты, получившие госзнаки до изменений, не должны их менять

Триколор не обязателен для тех, кто регистрировал номера до введения закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автомобилисты, которые получили государственные регистрационные номера до изменений в законодательстве, обязывающих наносить флаг России на номерные знаки, не должны проходить их замену. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, комментируя нововведения, вступающие в силу с 1 января 2025 года, согласно ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — пояснили в пресс-службе МВД РФ. Там уточнили, что замена номеров потребуется только при плановой перерегистрации с выдачей новых знаков или при их утрате. Информация опубликована 27 октября РИА Новости.