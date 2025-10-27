Средний размер страховой пенсии превысит 27 тысяч рублей

Размер выплат поднимется более чем на две тысячи рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2026 году впервые превысит 27 тысяч рублей. Соответствующий прогноз предоставила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — сказала Финогенова. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что страховая пенсия является наиболее распространенным видом выплат пенсионерам, а ее объем зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Размер ИПК определяется исходя из трудового стажа и уровня заработка, стоимость одного балла ежегодно устанавливается государством.