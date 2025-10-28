Логотип РИА URA.RU
Пермяки стали больше тратить в ресторанах

28 октября 2025 в 05:44
Средний чек вырос до 2155 рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За последние месяцы средний чек в ресторанах Перми повысился на 11%. Теперь средняя стоимость ужина составляет 2155 рублей. Об этом рассказали в компании «Платформа ОФД» после проведенного исследования.

«На 11% чек подрос в Казани (до 2217 рублей), Перми (до 2155 рублей), Нижнем Новгороде (до 2095 рублей) и Воронеже (до 1986 рублей)», — заявили эксперты. Их статистику приводит РИА Новости.

Также жители Перми стали чаще бывать в заведениях. Посещаемость ресторанов за период с сентября по октябрь 2025 года подросла на несколько процентов.

