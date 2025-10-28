Российские туристы оказались под угрозой после землетрясения в Турции, обрушившего здания: что известно
Землетрясение в турецкой провинции обрушило четыре здания
На западе Турции сегодня ночью произошло сильное землетрясение, которое вызвало не только панику среди местных жителей и туристов, включая россиян, но и разрушения. Основной удар стихии пришелся на провинцию Балыкесир, где обрушились четыре здания. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Второе землетрясение за 48 часов
По данным турецких сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 6.1 баллов. Эпицентр землетрясения находился примерно в 10 км от города Сындыргы в провинции Балыкесир. Мощные толчки ощущались в крупнейших городах страны, включая Стамбул, Измир и Бурсу. Это уже второе землетрясение на западе Турции за последние 48 часов.
Разрушения и последствия: четыре обрушенных здания
Землетрясение привело к прямым разрушениям инфраструктуры. Согласно официальному заявлению главы МВД Турции Али Ерликаи, в результате землетрясения в провинции Балыкесир обрушились четыре здания.
На данный момент сообщается об отсутствии погибших, количество пострадавших уточняется. В ряде городов зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением. На месте происшествия работают экстренные службы.
Реакция населения и паника в городах
Стихия вызвала массовую панику среди жителей. По данным издания Mash, в районах Бейликдюзю, Бурсы и Измира люди в панике выбегали из домов, спускались по аварийным лестницам. В Бурсе после основных толчков начались афтершоки (повторные толчки), что спровоцировало массовые пробки на выездах из города, так как люди боялись возвращаться в свои дома и предпочли оставаться на улице или уехать.
Особое беспокойство возникло у российских туристов. Многие из них, проживающие в жилом комплексе Livin İzmir в Балыкесир, жаловались, что приложения с оповещениями присылали уведомления о землетрясении с опозданием, что не позволило им своевременно подготовиться к толчкам. Это уже не первое землетрясение подобного уровня в Турции. В августе, например, были повреждены до 20 жилых домов.
