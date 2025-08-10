В Турции произошло мощное землетрясение, снесшее почти весь жилой район: онлайн-трансляция

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого серьезные повреждения получили более 20 жилых домов. Как сообщают местные СМИ, больше всех пострадал Балыкесир, где был эпицентр природного явления и снесло почти целый жилой район. Местные жители самостоятельно приступили к разбору завалов, не дожидаясь прибытия спасательных служб. Фиксируются афтершоки. Последние новости о землетрясении в Турции — в онлайн-трансляции.
23:30 В результате землетрясения четверо пострадавших находятся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом написал министр Мемишоглу в социальных сетях.
«В результате землетрясения, четыре человека в настоящее время проходят лечение в наших больницах, их жизни ничего не угрожает. Я желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим и всем нашим согражданам», — написал Мемишоглу. Он отметил, что спасатели работают на месте, а власти следят за ситуацией.
23:25 Около 10 домов обрушились в результате землетрясения на западе Турции. Данных о жертвах пока не поступало, передает телеканал NTV.
23:22 В рухнувшем здании в Сындыргы проживало шесть человек. Четверых удалось спасти, поисково-спасательные работы по извлечению еще двух человек продолжаются, сообщил мэр Серкан Сак. По его словам, аптека, располагавшаяся на первом этаже здания, полностью разрушена. Власти также фиксируют многочисленные сообщения о новых обрушениях в разных районах города. Разрушения затронули здания различной этажности — от одно- и двухэтажных до трехэтажных построек.
23:18Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу проинформировал, что после землетрясения магнитудой 6,1, зафиксированного в районе Сындыргы города Балыкесир, перебоев в работе средств связи не возникло.
«Связь не прерывалась, а базовые станции мобильной связи были направлены в этот регион в качестве меры предосторожности», — передает его слова турецкая газета H?rriyet.
23:12 Четверых человек достали из-под завалов после землетрясения в турецком Балыкесире. Все они живы, сообщают турецкие СМИ.
23:09 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои соболезнования гражданам, пострадавшим в результате землетрясения, зарегистрированного в Балыкесире и ощутимого в прилегающих регионах.
23:08 В Айдыне произошло обрушение дорожного полотна, сообщает TRT HABER. Из-за инцидента было прекращено движение транспорта по направлению Кушадасы на участке автотрассы Кушадасы–Секе. Для обеспечения безопасности на дороге установлены специальные предупреждающие знаки, ограничивающие проезд автомобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.