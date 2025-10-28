В Кургане при проверке партии кабачков из Казахстана нашли плодовитого вредителя

В Кургане в кабачках нашли опасного вредителя Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане при проверке партии кабачков из Казахстана специалисты выявили опасного карантинного вредителя. Он обладает исключительно высокой плодовитостью. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе фитосанитарного контроля было установлено, что в партии кабачков, поступивших из Казахстана, присутствует карантинный организм. «Западный цветочный трипс — многоядный вредитель, характеризующийся исключительно высокой плодовитостью. Вредитель поражает более 250 видов растений, включая декоративные, овощные и плодовые культуры. По итогам лабораторных исследований собственнику продукции выдано предостережение», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

Трипс приводит к появлению серебристых пятен и некрозов на листьях, а также к деформации бутонов и цветков, что резко снижает урожайность культур. Ведомство уточняет, что собственнику зараженной партии общим весом три тонны надлежит самостоятельно принять решение о дальнейших действиях — обеззараживании овощей, возврате товара или его уничтожении.

Продолжение после рекламы