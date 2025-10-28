Курган богат талантами: самбисты везут медали с чемпионата мира
Курганские самбисты Петров и Шабуров выиграли медали на ЧМ 2025
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Курганские спортсмены Степан Петров и Александр Шабуров завоевали серебряные медали на чемпионате мира по самбо среди мастеров. Соревнования прошли в городе Бухара, Узбекистан. Об этом сообщает региональное спортуправление.
«Серебряную медаль в весовой категории 64 кг завоевал курганский спортсмен Степан Петров. Серебряную медаль в весовой категории 79 кг завоевал курганский спортсмен, мастер спорта международного класса Александр Шабуров», — говорится в сообщении о спортуправления. Отмечается, что тренером курганских спортсменов является Михаил Стенников.
Ранее спортсмены Курганской области не раз становились призерами крупных соревнований. В этом году шадринские тяжелоатлеты Светлана Гладкова и Станислав Сармачев завоевали бронзовые медали на Первенстве России среди юниоров в Иркутске, а гиревики и пауэрлифтеры региона успешно выступили на Кубках России, где были завоеваны медали и установлен национальный рекорд.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!