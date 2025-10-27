Курганские полицейские фиксируют опасные маневры с помощью скрытых патрулей
Скрытый надзор ГАИ выявил 29 выездов на встречную полосу в Притобольном Курганской области
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Скрытый надзор для выявления грубых нарушений ПДД ведут сотрудники курганской Госавтоинспекции. Эта практика позволяет фиксировать опасные маневры, незаметные при обычном патрулировании, сообщает ведомство.
«Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе выявляют нарушения ПДД с помощью скрытого надзора. Это позволяет эффективно фиксировать опасные маневры и другие грубые нарушения, остающиеся незамеченными при обычном патрулировании», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
При скрытом патрулировании немаркированные авто следят за выездом на встречную полосу, нарушением маневрирования, проездом на красный сигнал и игнорированием знаков. С начала года в Притобольном районе выявили 29 водителей, ехавших во встречном направлении. Оформление нарушений включает передачу данных ближайшему экипажу ДПС и видеофиксацию. Полицейские призывают соблюдать ПДД и избегать опасных маневров.
