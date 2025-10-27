Курганские полицейские фиксируют опасные маневры с помощью скрытых патрулей

«Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе выявляют нарушения ПДД с помощью скрытого надзора. Это позволяет эффективно фиксировать опасные маневры и другие грубые нарушения, остающиеся незамеченными при обычном патрулировании», — сообщает региональная Госавтоинспекция.

При скрытом патрулировании немаркированные авто следят за выездом на встречную полосу, нарушением маневрирования, проездом на красный сигнал и игнорированием знаков. С начала года в Притобольном районе выявили 29 водителей, ехавших во встречном направлении. Оформление нарушений включает передачу данных ближайшему экипажу ДПС и видеофиксацию. Полицейские призывают соблюдать ПДД и избегать опасных маневров.