Курганцев привьют от гриппа в торговом центре

Курганцы смогут поставить прививку во время шоппинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана смогут бесплатно сделать прививку от гриппа в мобильном пункте, который будет работать в торговом центре «Рио». Акция пройдет 28 и 30 октября, ее организует Курганская поликлиника №1 для снижения заболеваемости в регионе. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

«Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать на территории торгового центра с 10:00 до 12:00. Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики гриппа и рекомендуется всем лицам старше шести месяцев при отсутствии медицинских противопоказаний», — говорится в сообщении депздрава.

Медики отмечают, что особое значение вакцинация имеет для людей старше 60 лет, беременных, пациентов с хроническими заболеваниями и работников сферы образования, медицины и транспорта. Оптимальным временем для прививки считается сентябрь-ноябрь, так как иммунитет формируется в течение 10-14 дней. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Акция является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Продолжение после рекламы