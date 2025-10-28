Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Курганской области спасли ребенка-инвалида, потерявшегося в заболоченном лесу. Фото

28 октября 2025 в 10:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганские спасатели достали потерявшегося ребенка из лесного болота

Курганские спасатели достали потерявшегося ребенка из лесного болота

Фото: Владимир Васин © URA.RU

В СНТ «Дружба» Кетовского муниципального округа (Курганская область) потерялся ребенок-инвалид, о чем были извещены спасатели. Поисковые работы в лесном массиве начались незамедлительно, и ребенка нашли в заболоченном месте, стоявшим по колено в воде и замерзшим. Об этом рассказывает паблик «Спасатели Кургана.»

«Спасатели прибыли быстро и приступили к поискам сразу же после сообщения. Ребенка удалось обнаружить в заболоченной местности, он был напуган и обессилен, стоял в воде по колено. Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать, ребенка сразу передали родителям», — сообщили в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана».

В Курганской области спасатели нашли в лесу потерявшегося ребенка

Фото: tg Спасатели Кургана

Инцидент случился вечером 27 октября. Ребенок находился в состоянии сильного переохлаждения и нуждался в немедленной помощи. Благодаря слаженной работе спасателей и своевременной реакции родителей ситуация завершилась благополучно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал