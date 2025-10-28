В Курганской области спасли ребенка-инвалида, потерявшегося в заболоченном лесу. Фото
Курганские спасатели достали потерявшегося ребенка из лесного болота
Фото: Владимир Васин © URA.RU
В СНТ «Дружба» Кетовского муниципального округа (Курганская область) потерялся ребенок-инвалид, о чем были извещены спасатели. Поисковые работы в лесном массиве начались незамедлительно, и ребенка нашли в заболоченном месте, стоявшим по колено в воде и замерзшим. Об этом рассказывает паблик «Спасатели Кургана.»
«Спасатели прибыли быстро и приступили к поискам сразу же после сообщения. Ребенка удалось обнаружить в заболоченной местности, он был напуган и обессилен, стоял в воде по колено. Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать, ребенка сразу передали родителям», — сообщили в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Спасатели Кургана».
Фото: tg Спасатели Кургана
Инцидент случился вечером 27 октября. Ребенок находился в состоянии сильного переохлаждения и нуждался в немедленной помощи. Благодаря слаженной работе спасателей и своевременной реакции родителей ситуация завершилась благополучно.
