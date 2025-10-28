В Каргапольском округе скоропостижно скончался заместитель главы по вопросам соцзащиты

«27 октября 2025 года <...> скоропостижно скончался Колясников Сергей Викторович — заместитель Главы Каргапольского муниципального округа по социальным вопросам», — сообщает пресс-служба округа в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Чиновнику было 60 лет.

Большая часть жизни Колясникова была связана с делом служения Отчизне, в котором он прошел путь от лейтенанта до подполковника и внес значительный вклад в работу военного комиссариата и центра занятости населения в Каргапольском районе. В должности замглавы округа по социальным вопросам он продолжал военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, профессионально руководил учреждениями образования, культуры, спорта, молодежи и общественными организациями.