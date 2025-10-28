В Каргапольском округе скоропостижно скончался заместитель главы по вопросам соцзащиты
Заместитель главы Каргапольского муниципального округа (Курганская область) по социальным вопросам Сергей Колясников скоропостижно умер. Информацию разместила администрация Каргапольского муниципального округа.
«27 октября 2025 года <...> скоропостижно скончался Колясников Сергей Викторович — заместитель Главы Каргапольского муниципального округа по социальным вопросам», — сообщает пресс-служба округа в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Чиновнику было 60 лет.
Большая часть жизни Колясникова была связана с делом служения Отчизне, в котором он прошел путь от лейтенанта до подполковника и внес значительный вклад в работу военного комиссариата и центра занятости населения в Каргапольском районе. В должности замглавы округа по социальным вопросам он продолжал военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, профессионально руководил учреждениями образования, культуры, спорта, молодежи и общественными организациями.
Прощание с Сергеем Викторовичем состоится 29 октября в спорткомплексе «Юность» рабочего поселка Каргаполье. В 11:00 пройдет отпевание, с 12:00 до 13:00 — прощание.
