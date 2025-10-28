Логотип РИА URA.RU
В Каргапольском округе скоропостижно скончался заместитель главы по вопросам соцзащиты

Ушел из жизни заместитель главы Каргаполья по социальным вопросам Колясников
28 октября 2025 в 09:45
В Каргаполье простятся с заместителем главы по соццвопросам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы Каргапольского муниципального округа (Курганская область) по социальным вопросам Сергей Колясников скоропостижно умер. Информацию разместила администрация Каргапольского муниципального округа.

«27 октября 2025 года <...> скоропостижно скончался Колясников Сергей Викторович — заместитель Главы Каргапольского муниципального округа по социальным вопросам», — сообщает пресс-служба округа в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Чиновнику было 60 лет. 

В Каргапольском округе скончался замглавы по соцвопросам Сергей Колясников

Фото: ВК Каргапольский муниципальный округ

Большая часть жизни Колясникова была связана с делом служения Отчизне, в котором он прошел путь от лейтенанта до подполковника и внес значительный вклад в работу военного комиссариата и центра занятости населения в Каргапольском районе. В должности замглавы округа по социальным вопросам он продолжал военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, профессионально руководил учреждениями образования, культуры, спорта, молодежи и общественными организациями.

Прощание с Сергеем Викторовичем состоится 29 октября в спорткомплексе «Юность» рабочего поселка Каргаполье. В 11:00 пройдет отпевание, с 12:00 до 13:00 — прощание.

