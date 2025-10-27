Логотип РИА URA.RU
Экономика

Курганской области спишут гигантский долг по бюджетным кредитам

28 октября 2025 в 01:40
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Курганской области спишут гигантский долг по бюджетным кредитам. Она вошла в число 14 субъектов, по отношению к которым будут приняты такие меры для улучшения их финансового положения. Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

«Списать задолженность Курганской области... перед Российской Федерацией, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам в объеме 3 157 913 333,29 рублей», — говорится в документе на портале правовой информации. Задолженность формировалась в течение нескольких лет. Она касалась средств, которые ранее выделяли региону из федерального бюджета.

Списание задолженности должно помочь субъектам достичь финансовой стабильности и эффективнее реализовывать социальные программы и инфраструктурные проекты на местах. Помимо Курганской области, в список вошли Костромская, Кировская, Брянская, Саратовская, Тамбовская области, а также Бурятия, Калмыкия, Крым и другие субъекты. Долг Курганской области — один из самых крупных. В общей сложности регионам спишут долги на сумму свыше 26 миллиардов рублей. 

Ранее в Курганской области наблюдалось улучшение экономических показателей. В августе 2025 года зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотеке за два года (7,85%), а объем выдачи ипотечных кредитов вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом благодаря льготным программам.

