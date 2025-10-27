Новый автобус до экопарка и школы запустят в Шадринске

Новый автобус в Шадринске свяжет два поселка, школу и больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске с 5 ноября начнет курсировать новый автобус №30, маршрут которого будет включать заезд к школе №5 и экопарку «Увалы». Маршрут, инициированный по просьбам жителей, свяжет поселок Звездный и Северный микрорайон, а также пройдет возле городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

«Маршрут из поселка Звездный в Северный инициирован администрацией города исходя из обращений жителей. Перевозчик вместе с муниципалитетом включил наиболее востребованные у пассажиров остановки, в том числе вблизи городской больницы по улице Михайловской», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.

Новый автобус №30 будет ходить ежедневно. Власти города уже опубликовали полный список остановок по пути следования из поселка Звездный до улицы Российской и в обратном направлении. Отмечается, что точное расписание движения автобуса будет опубликовано дополнительно на этой неделе.

