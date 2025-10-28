В Кургане прошла встреча между уральскими и курганскими машиностроителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане состоялась встреча машиностроителей Курганской области с представителями Союза машиностроителей России из регионов Уральского федерального округа. Главным событием стал осмотр производств АО «Курганмашзавод» и «Курганприбор», а также обсуждение инвестиционного потенциала региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского отделения СоюзМаш России.

Встреча прошла на ведущих заводах Кургана. «Познакомиться с коллегами из региональных отделений Союза машиностроителей России, работающими в УрФО, было не просто интересно, но и крайне полезно. Мы показали лишь малую часть наших возможностей. И получили приглашение встретиться на производственных площадках соседних регионов, чтобы найти там новых партнеров для взаимного выгодного сотрудничества», — отметил председатель Курганского отделения СоюзМаш России Игорь Гиске.

На встрече руководитель департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев подчеркнул инвестиционные возможности местной промышленности. Производства регионов Уральского федерального округа имеют широкие перспективы для кооперации, включая опытные предприятия и молодые наукоемкие компании из индустриальных парков Курганской области. Представители других регионов выразили уверенность в развитии сотрудничества в будущем.

