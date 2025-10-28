Логотип РИА URA.RU
На благоустройство Кургана теплоэнергетики потратили 95 миллионов рублей

28 октября 2025 в 09:31
В Кургане после ремонта восстановлен асфальт

Фото: Пресс-служба КГК

Курганская генерирующая компания (КГК) в 2025 году вложила 95 миллионов рублей в восстановление городской инфраструктуры после ремонта тепловых сетей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «КГК». Благоустройство завершено на 422 участках улично-дорожной сети Кургана, где летом проходили работы на коммуникациях.

«Этим летом было устранено более тысячи дефектов на городских тепловых сетях. Мы строго соблюдаем установленные стандарты благоустройства и приводим территории в первоначальное состояние после завершения ремонтных работ. Кардинально уменьшить количество раскопок и повреждений дорожного покрытия позволит только системное проведение капитального ремонта трубопроводов», — заявил генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев.

В пресс-службе компании уточнили, что за текущий год капитально обновили магистраль по улицам Сергея Васильева, Тобольной и Пушкина. Также завершена замена участков теплотрасс под улицей Дзержинского и проспектом Первомайский. Отдельным направлением компании стал капитальный ремонт внутриквартальных сетей — в первую очередь работали на улице Томина, между Коли Мяготина и Пушкина, а также возле Детского парка на пересечении улиц Дзержинского и Пушкина.

