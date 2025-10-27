Главный тренер ХК «Зауралье» назвал причину поражения курганской команды
Курганский ХК «Зауралье» проиграл московской «Звезде»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Главный тренер ХК «Зауралье» Артем Седунов назвал основную причину, по которой курганская команда потерпела поражение в матче с московской «Звездой». По его мнению, игрокам не хватило мотивации, но виновен в этом тренерский состав. Об этом он заявил на послематчевой конференции.
«Соперник по какой-то причине вышел более мотивированным на игру, чем мы. Наверное, это наша тренерская недоработка: слова, может, не те подобрали, не так подготовили команду эмоционально, потому что мы вышли не с правильным настроем на эту игру, а переключиться потом не смогли. Соперник банально больше хотел выиграть», — заявил Седунов.
Он также отметил, что в профессиональном спорте настраивать игроков на каждую игру — это нонсенс. Седунов считает, что даже при ненадлежащем настрое у команды был шанс повернуть ход матча в нужную сторону. Закончился матч со «Звездой» со счетом 1:3 в пользу москвичей.
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
