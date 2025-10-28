Глава Шадринска Мокан избежал многотысячного штрафа из-за городских дорог

Глава Шадринска Мокан не станет платить штраф за дорожные обочины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Шадринска (Курганская область) Антон Мокан был признан виновным и оштрафован на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности дорожного движения. Однако штраф, вынесенный после проверок дорог, был отменен. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к местным властям.

Информация нашла подтверждение в материалах Седьмого кассационного суда. Судебные акты отменены из-за нарушения подсудности. «На момент рассмотрения жалобы срок давности привлечения к административной ответственности истек, что требует прекращения производства по делу», — говорится в постановлении суда.