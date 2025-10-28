В Кургане определились, кто будет заместителем спикера Дмитрия Фролова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании Курганской областной думы утвердили заместителей председателя парламента. Как и прогнозировали ранее источники URA.RU, ими стали банкир Евгений Кафеев, аграрий и бизнесмен Марат Исламов, а также экс-спикер гордумы Кургана Игорь Прозоров. Об этом с заседания облдумы сообщает журналист URA.RU.

«Пользуясь правом представленным мне как председателю вношу кандидатуры руководителей комитетов облдумы. Марата Исламова, Евгшения Кафеева и Игоря Прозорова», — озвучил спикер облдумы перед тайным голосованием.

29 депутатов (5 отсутствовали) единогласно проголосовал за представленных кандидатов на пост замспикера. Кафеев и Исламов сохранили свои посты с прошлого созыва. Первый возглавляет комитет по экономической политике, второй — по бюджету. Прозоров, впервые избранный в облдуму, получил должность заместителя спикера и курирует комитет по региональной политике.

