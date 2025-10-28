В Челябинской области нашлись тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

Стоматологу в Челябинске предложили доход в 520 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в октябре открылось 2,2 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, самым оплачиваемым стал стоматолог с доходом в 520 тысяч.

«Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагали водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), разнорабочим, электромонтажникам (по 7%). При этом самый высокий доход предложили врачу стоматологу-терапевту. На руки он сможет получать по 520 тысяч рублей» , — уточнили URA.RU в HeadHunter.

Генеральный директор мог претендовать на оклад от 500 тысяч рублей до вычета налогов, а взрывник под землей 5 разряда — до 236,5 тысячи рублей. Водителю-дальнобойщику категории Е мог компания предложила заработок от 200 до 300 тысяч рублей, а ведущему инженеру ПТО и бетонщику — от 200 тысяч рублей ежемесячно.

Согласно данным аналитиков, менеджеры по продажам, ранее стабильно входившие в топ-3 высокооплачиваемых специалистов, в октябре переместились на четвертое место. На их долю пришлось лишь 6% вакансий с высоким уровнем дохода в регионе.

Основными отраслями, предлагающими столь высокие заработные платы, стали строительство, недвижимость и эксплуатация (18%), а также перевозки, логистика и складская деятельность (11%). Значительная часть таких вакансий также сосредотилась в металлургии и металлообработке.