В Челябинской области цены на куриные яйца пошли в рост

В Челябинской области заметно подорожали куриные яйца. Как отметила пресс-служба челябинского отделения Банка России, удорожание на 6,44% сменило другой тренд — на падение цен, которое наблюдалось на протяжении полугода.

«Выросли в цене куриные яйца. Птицефабрики переносили в цены накопленный рост затрат на корма, ветеринарные препараты, оплату труда, логистику. С февраля по июль яйца дешевели, поэтому за год цена на них снизилась существенно — на 20,98%», — свидетельствуют данные Росстата, приведенные Банком России.

Значительнее всего в сентябре и в целом за год на Южном Урале подорожали услуги, тогда как продовольствие в целом подешевело. Благоприятные погодные условия в регионе способствовали существенному расширению предложения овощей открытого грунта, что привело к более выраженному снижению цен на них, чем в среднем по России.

Сильнее, чем в целом по России, в Челябинской области снизились цены на масложировую продукцию. Этому способствовало наращивание производства на местных комбинатах.

Вместе с тем регион не избежал и общефедеральных тенденций. Ослабление рубля в августе-сентябре привело к удорожанию услуг зарубежного туризма и таких товаров, как смартфоны и ноутбуки.

В целом годовая инфляция четвертый месяц подряд продолжила замедляться. В сентябре индикатор в регионе достиг 7,31%. Это ниже, чем в целом по стране (7,98%).