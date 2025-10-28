В бюджет Челябинска внесены изменения

В Челябинске 13 заседание гордумы началось с увеличения бюджета на соцподдержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В бюджет города Челябинска на 2025 год внесены изменения. Он увеличился на 144 миллиона рублей, сообщили на 13-м заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Внесены изменения в бюджет города Челябинска на 2025 год. Предусмотрено увеличение расходов на 144 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций», — сообщили на заседании.