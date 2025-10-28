В бюджет Челябинска внесены изменения
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В бюджет города Челябинска на 2025 год внесены изменения. Он увеличился на 144 миллиона рублей, сообщили на 13-м заседании городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«Внесены изменения в бюджет города Челябинска на 2025 год. Предусмотрено увеличение расходов на 144 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций», — сообщили на заседании.
Более 64 миллионов рублей из выделенных средств планируется направить на мероприятия по социальной поддержке населения, включая предоставление субсидий для компенсации транспортных расходов отдельным категориям граждан. Кроме того, дополнительные финансы будут использованы для развития системы образования, поддержки и совершенствования объектов городской культуры, а также на реализацию ряда других муниципальных программ.
