В челябинском городе построят новый жилой комплекс
Проект нового ЖК одобрила экспертная организация «Пируэт»
В Кыштыме Челябинской области девелопер из Снежинска построит жилой комплекс. Проект одобрен экспертной организацией «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство многоквартирного дома в Челябинской области в Кыштыме на улице Вайнера, земельный участок 2. Положительное заключение экспертной организации „Пируэт“ — 24 октября 2025 года», — сообщается на сайте.
По данным сервиса «Сбис», строить жилой комплекс будет девелопер «Гринвилл» из Снежинска. Компания основана в 2014 году. Владелец фирмы — Дарья Жадан, директор — Оксана Боженкова.
У компании 40 видов деятельности, в том числе — строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. Чистая прибыль компании в 2024 году достигла 88,6 млн рублей.
