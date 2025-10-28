Логотип РИА URA.RU
Онкобольная челябинка прошла химиотерапию после вмешательства Генпрокуратуры РФ

28 октября 2025 в 11:04
Женщина получила нужное лекарство после вмешательства Генпрокуратуры РФ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Онкобольная женщина из Челябинска смогла пройти два курса поддерживающий химиотерапии после вмешательства Генпрокуратуры РФ, а заведующий центром наказан в дисциплинарном порядке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«После обращения заявитель прошел еще два курса лечения с применением обозначенного препарата, в больнице обеспечено его наличие для пациентов. Главному врачу ГБУЗ „ОКБ № 3“, за которой она закреплена, внесено представление об устранении нарушений закона, заведующий центром оказания онкологической помощи наказан в дисциплинарном порядке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Женщина является инвалидом первой группы, болеет онкологией и проходит поддерживающую химиотерапию. Врачом ей назначен к применению противоопухолевый препарат. Однако лекарство женщине не предоставляли и тактика лечения была нарушена. 

Генпрокуратура РФ ранее защитила права онкобольных из Снежинска. Людям приходилось регулярно выезжать в другие города для оформления документов и получения медикаментов для лечения своего заболевания. После вмешательства ведомства медобслуживание онкобольных организовано на базе медучреждения Снежинска.

