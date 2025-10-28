Онкобольная челябинка прошла химиотерапию после вмешательства Генпрокуратуры РФ

Женщина получила нужное лекарство после вмешательства Генпрокуратуры РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Онкобольная женщина из Челябинска смогла пройти два курса поддерживающий химиотерапии после вмешательства Генпрокуратуры РФ, а заведующий центром наказан в дисциплинарном порядке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«После обращения заявитель прошел еще два курса лечения с применением обозначенного препарата, в больнице обеспечено его наличие для пациентов. Главному врачу ГБУЗ „ОКБ № 3“, за которой она закреплена, внесено представление об устранении нарушений закона, заведующий центром оказания онкологической помощи наказан в дисциплинарном порядке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Женщина является инвалидом первой группы, болеет онкологией и проходит поддерживающую химиотерапию. Врачом ей назначен к применению противоопухолевый препарат. Однако лекарство женщине не предоставляли и тактика лечения была нарушена.

