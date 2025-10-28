Движение на части участка временно закрыто (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск частично заблокировано движение из-за трактора, который перевернулся после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.

«Движение со стороны Магнитогорска в сторону Южноуральска заблокировано полностью. Осуществляется реверсивное движение по встречной полосе», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Движение ограничено на 159-километре дороги Южноуральск-Магнитогорск. Причиной стало ДТП. Грузовик Renault врезался в попутный трактор МТЗ-82, которые в прицепе перевозил зерно. Трактор от удара упал на бок. Предварительно, пострадавших в ДТП нет.

