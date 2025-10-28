На трассе Южноуральск-Магнитогорск из-за ДТП заблокировано движение. Видео
Движение на части участка временно закрыто (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск частично заблокировано движение из-за трактора, который перевернулся после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
«Движение со стороны Магнитогорска в сторону Южноуральска заблокировано полностью. Осуществляется реверсивное движение по встречной полосе», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Движение ограничено на 159-километре дороги Южноуральск-Магнитогорск. Причиной стало ДТП. Грузовик Renault врезался в попутный трактор МТЗ-82, которые в прицепе перевозил зерно. Трактор от удара упал на бок. Предварительно, пострадавших в ДТП нет.
В Красноармейском районе ранее самосвал раздавил иномарку с детьми. Предварительно, водитель автомобиля Lada Granta не уступила дорогу Mitsubishi Lancer. В результате иномарка врезалась в самосвал. В ДТП погибли три человека.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!