На трассе Южноуральск-Магнитогорск из-за ДТП заблокировано движение. Видео

Трактор перевернулся после столкновения с грузовиком в Челябинской области
28 октября 2025 в 10:38
Движение на части участка временно закрыто (архивное фото)

Движение на части участка временно закрыто (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на трассе Южноуральск-Магнитогорск частично заблокировано движение из-за трактора, который перевернулся после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. 

«Движение со стороны Магнитогорска в сторону Южноуральска заблокировано полностью. Осуществляется реверсивное движение по встречной полосе», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Движение ограничено на 159-километре дороги Южноуральск-Магнитогорск. Причиной стало ДТП. Грузовик Renault врезался в попутный трактор МТЗ-82, которые в прицепе перевозил зерно. Трактор от удара упал на бок. Предварительно, пострадавших в ДТП нет. 

В Красноармейском районе ранее самосвал раздавил иномарку с детьми. Предварительно, водитель автомобиля Lada Granta не уступила дорогу Mitsubishi Lancer. В результате иномарка врезалась в самосвал. В ДТП погибли три человека. 

