Челябинские работодатели расхватывают сварщиков на зарплату от 150 тысяч рублей

Челябинским сварщикам работодатели готовы платить по 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сварщики, которым работодатели готовы платить от 150 тысяч рублей, вошли в список самых востребованных специалистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», за год рост потребности в электрогазосварщиках достиг 121%.

«Электрогазосварщики в сентябре заняли второе место по количеству вакансий с ростом на 121% за год. Среднее зарплатное предложение для этой вакансии составило 150 тысяч рублей в месяц, что делало е одной из самых высокооплачиваемых в регионе», — заявили URA.RU в офисе «Авито Работа».

На первом месте самых востребованных профессий оказались банковские работники с ростом вакансий на 124%. Тройку лидеров замкнули сантехники с показателем 115%. Также значительно увеличился спрос на директоров магазинов и автоэлектриков, где прирост составил 114% и 110% соответственно.

Продолжение после рекламы

Наиболее высокие зарплаты после сварщиков предлагали автоэлектрикам — в среднем 130,5 тысячи рублей ежемесячно. Директора магазинов могли рассчитывать на 84,7 тысячи рублей, тогда как банковские работники и сантехники получали предложения около 56 и 52,8 тысячи рублей соответственно.