Заксобрание поменяет структуру правительства Челябинской области

28 октября 2025 в 10:00
В заксобрании появится спецпредставитель губернатора

В заксобрании появится спецпредставитель губернатора

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области поменяет структуру правительства региона. Об этом сообщается в проекте изменений в устав Челябинской области.

«Проект закона Челябинской области „О внесении изменений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области“ разработан с целью установления государственной должности „заместитель председателя правительства Челябинской области — представитель губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании Челябинской области“. В том числе определения порядка назначения на указанную государственную должность и освобождения от указанной должности», — говорится в проекте документа.

Законопроект будет рассмотрен 30 октября. В нем предусматривается введение новой должности представителя губернатора и правительства региона в заксобрании. Новый чиновник займет эту должность в статусе вице-премьера правительства.

