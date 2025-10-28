Заксобрание поменяет структуру правительства Челябинской области

В заксобрании появится спецпредставитель губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области поменяет структуру правительства региона. Об этом сообщается в проекте изменений в устав Челябинской области.

«Проект закона Челябинской области „О внесении изменений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области“ разработан с целью установления государственной должности „заместитель председателя правительства Челябинской области — представитель губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании Челябинской области“. В том числе определения порядка назначения на указанную государственную должность и освобождения от указанной должности», — говорится в проекте документа.