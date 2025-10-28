Заксобрание поменяет структуру правительства Челябинской области
В заксобрании появится спецпредставитель губернатора
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Законодательное собрание Челябинской области поменяет структуру правительства региона. Об этом сообщается в проекте изменений в устав Челябинской области.
«Проект закона Челябинской области „О внесении изменений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области“ разработан с целью установления государственной должности „заместитель председателя правительства Челябинской области — представитель губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании Челябинской области“. В том числе определения порядка назначения на указанную государственную должность и освобождения от указанной должности», — говорится в проекте документа.
Законопроект будет рассмотрен 30 октября. В нем предусматривается введение новой должности представителя губернатора и правительства региона в заксобрании. Новый чиновник займет эту должность в статусе вице-премьера правительства.
