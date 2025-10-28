На юге Челябинской области прогремят мощные взрывы

В Карталинском районе будет громко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталинском районе Челябинской области на вторник 28 октября запланированы взрывные работы, которые могут вызвать громкие звуки. Об этом местных жителей предупредила местная районная Служба-112.

«На карьере Карталинского месторождения габбро будет осуществлен массовый взрыв горной массы. Организация и проведение взрывных работ обеспечит лицензированная организация „ЮжУралВзрывпром“ при соблюдений всех требований и норм промышленной безопасности», — говорится в сообщении.