На юге Челябинской области прогремят мощные взрывы
В Карталинском районе будет громко
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Карталинском районе Челябинской области на вторник 28 октября запланированы взрывные работы, которые могут вызвать громкие звуки. Об этом местных жителей предупредила местная районная Служба-112.
«На карьере Карталинского месторождения габбро будет осуществлен массовый взрыв горной массы. Организация и проведение взрывных работ обеспечит лицензированная организация „ЮжУралВзрывпром“ при соблюдений всех требований и норм промышленной безопасности», — говорится в сообщении.
Взрывы запланированы на отрезок времени с 13 до 18 часов. Ранее подобные работы проводились на месторождении в марте, июле и августе 2025 года.
