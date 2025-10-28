Логотип РИА URA.RU


На юге Челябинской области прогремят мощные взрывы

28 октября 2025 в 09:33
В Карталинском районе будет громко

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталинском районе Челябинской области на вторник 28 октября запланированы взрывные работы, которые могут вызвать громкие звуки. Об этом местных жителей предупредила местная районная Служба-112.

«На карьере Карталинского месторождения габбро будет осуществлен массовый взрыв горной массы. Организация и проведение взрывных работ обеспечит лицензированная организация „ЮжУралВзрывпром“ при соблюдений всех требований и норм промышленной безопасности», — говорится в сообщении.

Взрывы запланированы на отрезок времени с 13 до 18 часов. Ранее подобные работы проводились на месторождении в марте, июле и августе 2025 года.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

