В Челябинске отметят концертом День народного единства

Праздничные мероприятия пройдут в парке имени Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске праздничные мероприятия в честь Дня народного единства пройдут 4 ноября в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в городском Комитете по культуре.

«В Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 4 ноября состоится культурно-массовое мероприятие „Россия объединяет“. На главной сцене выступят ведущие вокальные и хореографические коллективы с номерами, подчёркивающими национальное и культурное многообразие нашей необъятной страны», — уточнили в организации.