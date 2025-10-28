Логотип РИА URA.RU
В Челябинске отметят концертом День народного единства

28 октября 2025 в 10:59
Праздничные мероприятия пройдут в парке имени Гагарина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске праздничные мероприятия в честь Дня народного единства пройдут 4 ноября в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в городском Комитете по культуре.

«В Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина 4 ноября состоится культурно-массовое мероприятие „Россия объединяет“. На главной сцене выступят ведущие вокальные и хореографические коллективы с номерами, подчёркивающими национальное и культурное многообразие нашей необъятной страны», — уточнили в организации.

Праздник начнется в 13:00. День народного единства является выходным днем, жители России отдыхают три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Перед этим у всех, кто трудится пятидневку, будет рабочая суббота.

