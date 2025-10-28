В Челябинске установят памятник обладателю титула «Снежный барс» Букрееву

Депутаты поддержали инициативу общественников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске депутаты городской Думы поддержали инициативу общественников в установке мемориала выдающемуся альпинисту, обладателю титула «Снежный барс» Анатолию Букрееву. Информация об этом прозвучала на 13-м заседании городской Думы, передает корреспондент URA.RU.

«Депутаты городской Думы Челябинска поддержали инициативу общественников по установке мемориала нашему земляку Анатолию Николаевичу Букрееву. Памятник появится в Саду камней в Центральном районе», — передает корреспондент URA.RU с заседания.

Проект прошел все необходимые согласования, в том числе общественные обсуждения. Общая высота композиции составит 5,4 метра, скульптуру сделают высотой 3,2 метра. Постамент будет сделан из гранита, скульптура — из бронзы. Объект будет установлен и обслуживаться за счет средств инициатора.

Букреев родился 16 января 1958 года в городе Коркино Челябинской области. Погиб 25 декабря 1997 года под снежной лавиной на горе Аннапурна в Гималаях. Альпинисту было 39 лет. Всю свою жизнь он посвятил горам.

Ходить в походы по Уральским горам Букреев начал с 12 лет. Он был самым маленьким в группе — и по возрасту, и внешне. Он так увлекся альпинизмом, что тренировался до изнеможения. Но по медицинским показателям его не допускали к восхождениям. Видя его настойчивость, тренер Юрий Ретюнский помог Букрееву сделать удостоверение альпиниста.