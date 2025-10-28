В Челябинскую область пытались ввести виноград под видом мандаринов

Китайский виноград пытались провести под видом мандаринов Фото: Илья Изотов © URA.RU

В Челябинскую область хотели ввезти виноград, маркировав его мандаринами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, груз был из Китая.

«Виноград китайского происхождения весом 18,7 тонны ввезен из Казахстана. На ящиках стояла маркировка „Мандарины“», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Несоответствие данных маркировки с фактически перевозимым грузом нарушило требования к подкарантинной продукции на таможенной границе в пределах Евразийского экономического союза. За это и подобные нарушения водителей привлекли к административной ответственности.

Нарушение инспекторы выявили в ходе планового контроля на пункте пропуска «Бугристое» под Троицком. Всего с 20 по 26 октября на границе досмотрели 74 машины, ввозивших около 1,6 тысячи тонн овощей и фруктов.

Нарушения фитосанитарных правил установили при досмотре 10 автомобилей, следовавших из Казахстана и Таджикистана. Помимо несоответствия маркировки, в некоторых случаях выявлено ее отсутствие и превышение заявленного в сертификатах веса ввозимой продукции.

Общий вес плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска, при перевозке которой были допущены нарушения, составил 133,4 тонны. Грузы включал 44 тонны лука, 20 тонн мандаринов и 38 тонн винограда.