ВС РФ вернул дело об аресте 46 млрд экс-владельцев челябинского «Арианта»

Верховный суд РФ не стал рассматривать спор об аресте 46,6 млрд рублей бывших владельцев челябинского холдинга «Ариант», семей Аристовых и Кретовых. Это следует из материалов процесса.

«Определение. Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», — следует из данных суда.

Осенью 2024 года челябинские предприниматели попытались оспорить в арбитражном суде действия судебных приставов, которые наложили арест на их счета и запретили регистрационные действия с имуществом. В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы принял к производству их заявление, но в ноябре отказал в приостановлении исполнительных производств.

Апелляционная инстанция в феврале 2025 года оставила это решение без изменения, а в июле Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность действий приставов. Таким образом, все судебные инстанции поддержали позицию ФССП и Росимущества.

Исполнительные производства были возбуждены после решения Арбитражного суда Челябинской области от апреля 2024 года о взыскании с бизнесменов 46,6 млрд рублей солидарно. Именно эту сумму Генпрокуратура признала убытками государства от деятельности семей при управлении челябинскими активами.