Квартплата в Челябинске подорожает уже в этом году

В Челябинске с 1 декабря на 11% увеличится плата за содержание жилого помещения в Челябинске. Информация об этом прозвучала на 13-ом заседании городской Думы, передает корреспондент URA.RU.

«Плата увеличится на 11% по сравнению с текущей, в цифровом выражении рост составит около двух-трех рублей. В зависимости от условий (наличие лифта, мусоропровода, газового оборудования) размер платы составит от 24,66 рублей до 33,12 рублей за квадратный метр», — сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU с места события.

Речь идет об индексации платы за содержание жилого помещения для нанимателей государственного фонда, собственников жилья, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом или не определились с размером платы на общем собрании многоквартирного дома. Другие собственники могут самостоятельно утвердить размеры платы.

Индексация происходит ежегодно в соответствии с жилищным кодексом. Максимальное значение платы в Челябинске с 1 июля 2025 года — 33,12 рублей. Показатель является одним из низких среди городов-миллионников. Например, плата за содержание жилого помещения в Самаре с 1 июля 2025 года стоит 33,20 рублей.