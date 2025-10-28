Квартплата в Челябинске подорожает уже в этом году

Логотип РИА URA.RU
В Челябинске на 11% увеличится плата за содержание жилого помещения
28 октября 2025 в 11:44
Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Челябинске с 1 декабря на 11% увеличится плата за содержание жилого помещения в Челябинске. Информация об этом прозвучала на 13-ом заседании городской Думы, передает корреспондент URA.RU. 

«Плата увеличится на 11% по сравнению с текущей, в цифровом выражении рост составит около двух-трех рублей. В зависимости от условий (наличие лифта, мусоропровода, газового оборудования) размер платы составит от 24,66 рублей до 33,12 рублей за квадратный метр», — сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU с места события. 

Речь идет об индексации платы за содержание жилого помещения для нанимателей государственного фонда, собственников жилья, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом или не определились с размером платы на общем собрании многоквартирного дома. Другие собственники могут самостоятельно утвердить размеры платы.

Индексация происходит ежегодно в соответствии с жилищным кодексом. Максимальное значение платы в Челябинске с 1 июля 2025 года — 33,12 рублей. Показатель является одним из низких среди городов-миллионников. Например, плата за содержание жилого помещения в Самаре с 1 июля 2025 года стоит 33,20 рублей. 

Содержание жилого комплекса — это комплекс работы по управлению домов и содержанию общего имущества. Входят следующие виды работы: технический надзор за состоянием имущества, устранение аварийных ситуаций, подготовка оборудования к сезонной эксплуатации, а также уборка мест общего пользования, уборка мусора с территории дома и содержание штат управляющей компании или ТСЖ. 

